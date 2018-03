Guéret, France

Le tribunal correctionnel de Guéret a condamné un jeune homme de 26 ans à 6 mois de prison ferme, ce lundi après-midi, pour insulté et menacé des mort des gendarmes qui intervenaient à son domicile. Le 1ers mars, vers 23 heures, les militaires sont intervenus dans un appartement de La Souterraine, appelés par des voisins qui ont entendu des cris.

Il insulte les gendarmes puis le procureur

L’homme est avec sa compagne, et sans explication, insulte durant plusieurs minutes les gendarmes et menace de mort l’un d’eux. "Je vais te retrouver dans le civil, et je te tuerai !" lui affirme-t-il alors. Ses propos sont enregistrés, et 3 jours plus tard, d’autres gendarmes viennent l’interpeller chez lui. Et rebelote : insultes et menaces de mort. Lors d'une première audience en comparution immédiate, il a même insulté le Procureur de la République.

Mais à l’audience, lundi après-midi, le jeune homme a nié les faits, avant de promettre : "la prochaine fois, peut-être, je taperai" ! Le tribunal n'a pas eu besoin de plus pour le condamner à de la prison ferme...