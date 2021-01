Guéret : Après deux jours de procès, il reste des zones d'ombre dans le meurtre de Bourganeuf

Alors que la date du verdict approche, il reste des incohérences dans l'affaire du meurtre de Bourganeuf. L'accusé et son ex-compagne restent flous sur le déroulement de la bagarre qui a conduit à la mort de la victime en 2017. Certaines expertises semblent contredire leur version.

Le verdict est attendu ce mercredi 20 janvier, dans l'affaire du meurtre de Bourganeuf. L'accusé est un homme de 39 ans, soupçonné d'avoir donné une vingtaine de coups de couteaux à une connaissance, après une soirée arrosée. La bagarre s'est déroulée en novembre 2017, chez l'accusé, en présence de son ex-compagne. Mardi 19 janvier, cette femme a été entendue par la cour en tant que témoin. Le témoignage de la jeune femme n'a pas permis de lever certaines zones d'ombre. L'accusé risque trente ans de prison.

Le récit de la bagarre reste flou

C'est une femme toute menue qui s'est présentée à la barre, ce mardi 19 janvier. Elle a des cheveux blonds relevés en chignon, et à son arrivée, elle jette un petit coup d’œil furtif à l'accusé. "Quand je l'ai rencontré j'avais 15 ans. J'ai toujours été amoureuse de lui", dit-elle en introduction.

Sur la soirée du drame, cette femme qui a aujourd'hui 31 ans, se souvient de nombreux détails : les verres de bières. L'ambiance qui change au fil de la soirée. Les menaces proférées par l'invité à l'adresse de son compagnon de l'époque. Le premier coup de poing asséné par l'invité, et qui fait valser l'accusé.

La jeune femme assure qu'à ce moment-là, elle a tenté de s'interposer. "Au moment où je l'ai poussé, il avait un regard fou", explique-t-elle. L'invité aurait saisi un couteau présent sur la table.

Je me suis mise dans un coin, j'étais tétanisée

A partir de là, les explications de l'ancienne compagne de l'accusé deviennent confuses. Son conjoint de l'époque aurait tenté de désarmer l'invité : "Cette bagarre pour moi, c'était comme dans un dessin animé : un nuage de poussière, des jambes et des bras, explique-t-elle, nerveuse, impossible de dire qui donnait les coups".

La jeune femme s'avère incapable d'expliquer à quel moment l'accusé a réussi à s'emparer du couteau. Elle n'arrive pas non plus à déterminer quand le coup fatal, qui a touché l'artère carotide dans le cou, a pu être porté.

Que s'est-il passé dans le hall d'entrée?

La jeune femme assure par ailleurs que cette bagarre s'est uniquement déroulée dans le salon. Mais l'expert qui a analysé les tâches de sang présentes dans l'appartement, estime que son témoignage est incomplet. D'après lui, la présence d'une grande quantité de sang dans le hall d'entrée, avec des projections jusqu'au plafond, suggère que des coups ont sans doute été donnés à cet endroit également.

Poussée dans ses retranchements, la jeune femme répète que "non", qu'elle ne "voit pas comment c'est possible. Peut-être qu'il faudrait demander une 2e expertise", tente-t-elle. L'avocate des parties civiles et une partie de la cour, ne semblent pas convaincues du tout par cette partie du témoignage.

Elle raconte qu'après la bagarre dans le salon, l'invité se serait relevé difficilement. D'après elle, il présentait de multiples plaies au niveau du cou, qu'il tenait avec sa main. Il aurait alors traversé le couloir et serait tombé dans le hall d'entrée. Visiblement très émue, la jeune femme se souvient : " le sang a giclé de son cou. Ça a fait comme un robinet, ça faisait le même bruit".

Face à ce spectacle, le couple aurait repris ses esprits et tenté de faire un point de compression avec une écharpe, tout en appelant les secours. Les pompiers ont en effet trouvé la victime dans le hall, et l'accusé en train de tenter d'arrêter l'hémorragie.

L'accusé prétend toujours avoir un blanc

L'accusé assure depuis le début qu'il a un black-out. Il ne se souviendrait pas d'une partie de la bagarre. "Je me rappelle avoir récupéré le couteau et avoir donné deux ou trois coups, mais quand le juge d'instruction a parlé d'une vingtaine de coups, je suis tombé de ma chaise", assure-t-il.

L'experte psychologue semble avoir du mal à expliquer cette amnésie partielle. Après avoir rencontré l'accusé, elle estime que les regrets et le sentiment de culpabilité de ce père de famille sont assez "authentiques". Il les a d'ailleurs exprimés durant la première journée d'audience.

Son taux d'alcoolémie ( 1,31g/L de sang ) ne semble pas suffisant pour expliquer une perte de mémoire. "L'accusé s'est peut-être refait une histoire", estime-t-elle, sans pouvoir complètement écarter la possibilité d'une "disjonction du circuit émotionnel face à la mort".

Ce mardi 19 janvier, l'accusé n'a pas pu donné de précision sur le déroulé de la rixe. Lorsque la présidente lui a demandé ce qu'il s'était passé dans le hall d'entrée il a déclaré : "je ne me rappelle pas. Mais je ne vois pas pourquoi j'aurais refait acte de violence à ce moment-là, alors qu'il se vidait de son sang".

Pourtant les médecins légistes estiment qu'une dizaine de coups ont été donnés post-mortem, ou du moins, après le coup à la carotide, qui a mené la victime à se vider de son sang.