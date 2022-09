Guéret : de la prison ferme pour le trafiquant de drogue arrêté sur l'aire des Monts de Guéret

Le tribunal correctionnel de Guéret a condamné à trois ans de prison dont dix mois avec sursis le trafiquant de drogue arrêté sur l'aire des Monts de Guéret. Dans sa voiture, les gendarmes avaient retrouvé 1,5 kg de résine de cannabis et 900 euros d'argent liquide.

Il était déjà derrière les barreaux et il va y rester. Le trafiquant de drogue arrêté sur l'aire des Monts de Guéret a été condamné le 19 septembre à trois ans de prison dont 10 mois avec sursis. L'homme avait été contrôlé dans un véhicule le 14 septembre par les gendarmes du Peloton de Surveillance et d’Intervention de Guéret. Dans la voiture, il y avait 15 savonnettes de résine de cannabis, soit 1,5 kg de drogue, et 900 euros d'argent liquide.

Du sursis pour le propriétaire de la voiture

Le propriétaire de la voiture, qui se trouvait dans la station service au moment du contrôle avait pris la fuite avant de se rendre le lendemain à la gendarmerie. Le tribunal correctionnel de Guéret l'a condamné à 10 mois de prison avec sursis. Il a été remis en liberté.