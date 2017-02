Guéret : des coups de feu tirés à Sylvain Blanchet

Dans la Creuse, grosse frayeur pour les habitants de Sylvain Blanchet à Guéret. Plusieurs coups de feu ont été tirés lundi soir dans un appartement et de gros moyens ont été déployés.

Il est environ 22 heures, quand le commissariat de Guéret est prévenu par des voisins. A priori quatre coups de feu viennent d'être tirés depuis un appartement. Un homme d'une quarantaine d'années, l'occupant des lieux, est présent avec sa mère.

Compte tenu de la situation, tous les policiers, même ceux en repos ce soir là, sont rappelés. Ils sont une quinzaine au total épaulés par trois gendarmes. Sur place, ils sécurisent les lieux, les habitants et tentent d'entrer en contact par téléphone avec l'homme, qui ne répond pas.

La décision est alors prise de faire venir le RAID depuis Bordeaux. Il est en route, quand finalement le quadragénaire sort spontanément de son logement. Les policiers postés à la porte et dans l'escalier l'interpellent sur le champs, il est alors 00H25....

Il n'y a aucun blessé. Lors de la perquisition, les policiers retrouvent un pistolet à billes et un pistolet d'alarme, certainement l'arme qui a servi à tirer. L'homme, lui, est placé en garde à vue quelques heures mais son état de santé est jugé incompatible. Il est depuis hospitalisé d'office. Ce Guérétois souffre de troubles psychiatriques, il est déjà connu de la police et de la justice. Lundi soir, il n'était pas sous l'emprise de l'alcool et n'a pas pu pour l'instant expliquer sur son geste.