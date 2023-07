Guéret : des trafiquants de drogue condamnés pour avoir braqué d'autres trafiquants

C'est une affaire peu banale qui a été évoquée ce jeudi 20 juillet devant le tribunal correctionnel de Guéret. Trois jeunes trafiquants ont été jugés et condamnés pour avoir volé de la drogue à d'autres trafiquants. Ces derniers, venus de Limoges se sont faits piégés. Ils avaient rendez-vous le 3 juillet à Guéret avec un jeune homme qui devait leur acheter du cannabis. Mais sur place c'est toute une bande qui les attendait. Arme au poing et visages masqués, les braqueurs vont repartir avec une valise, des sacoches et de l'argent.

Une dette de 2.000 euros

A la barre du tribunal, les trois malfaiteurs nient en bloc. Mais un témoin a vu le braquage, c'est lui qui a prévenu les policiers. La scène a même été filmée. Les trois hommes ont été interpellés le 18 juillet. Chez eux, les policiers ont retrouvé l'arme utilisé, des stupéfiants, de l'argent et une balance de précision. C'est pour rembourser une dette de 2.000 euros à l'un de leurs fournisseurs qu'ils auraient imaginé ce braquage. Ils ont été condamnés à des peines allant de deux à quatre ans de prison ferme .