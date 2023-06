Guéret : deux ans de prison pour avoir frappé une femme à plusieurs reprises au visage

Le tribunal correctionnel de Guéret a condamné ce jeudi 29 juin un homme de 27 ans a deux ans de prison dont 15 mois ferme. Dans la nuit du 5 au 6 avril, lors d'une soirée à Boussac, il a frappé a plusieurs reprises une femme. Elle s'est sauvée ensanglantée de la tête au pied pour aller trouver refuge chez son ex compagnon. Ce dernier a prévenu les secours. La victime âgée de 50 ans a du être hospitalisée. Elle souffrait de multiples fractures au visage et s'est vue prescrire 30 jours d'Incapacité temporaire de travail.

Non assistance à personne en danger

A la barre, l'homme mis en cause explique n'avoir porté qu'un seul coup à sa victime. Il reconnait avoir un problème avec l'alcool et dit regretter son geste. Il a cherché à l'embrasser et elle l'a repoussé, ce qui a déclenché son accès de violence. Le tribunal correctionnel de Guéret a également condamné le propriétaire de la maison où s'est déroulé cette tragique soirée. Il n'a pas tenté de s'interposer et de protéger la victime et écope de 10 mois de prison avec sursis.