Deux Lituaniens condamnés pour une impressionnante série de cambriolages en Creuse

"C'est une affaire hors norme, très rare en Creuse", explique un enquêteur présent à l'audience. Deux Lituaniens ont été condamnés ce jeudi 6 juillet à deux ans de prison ferme pour l'un et un an et demi pour l'autre pour un incroyable série de cambriolages commis en Creuse. Les deux hommes ont "visité" une quarantaine de maisons et ont fait main basse sur des bijoux, des vêtements de luxe et de l'argenterie pour un butin estimé à 94.000 euros. Ils ont été arrêtés à la mi-juin, en Sarthe, après des mois d'enquête.

Une technique bien rodée

"On a affaire à de vrais professionnels du cambriolage", explique la procureure de la République. Les deux hommes ont toujours employé la même méthode. Ils sonnaient aux portes des maisons en journée. Ils faisaient du repérage pour s'assurer que les propriétaires étaient absents, avant de revenir la nuit. Entre le 18 et le 28 février 2023, ils ont commis pas moins de 35 cambriolages !

A la barre, les deux prévenus nient pourtant en bloc. Ils affirment venir en France pour acheter des voitures d'occasion et les revendre ensuite chez eux. Lors de leur arrestation, les enquêteurs ont pourtant bien retrouvé dans leur voiture des gants, des tournevis et même du liquide pour tester les métaux, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'or ou d'argent.

Déjà plusieurs fois condamnés

Si les deux hommes n'avaient jamais été condamnés en France, il n'en est pas de même ailleurs ! Les deux Lituaniens ont déjà un casier judiciaire en Allemagne, en Autriche, en Italie, au Danemark ou encore au Luxembourg, à chaque fois pour des cambriolages. "C'est du passé", explique un des deux Lituaniens, "des bêtises, je n'ai plus rien voir avec tout ça". Le tribunal n'a pas été convaincu par ces explications. Les deux hommes ont tous les deux été condamnés à de la prison ferme et à six ans d'interdiction de territoire français pour six ans.