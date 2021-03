Un quincagénaire a été interpellé lundi 8 mars à Guéret alors qu'il conduisait sans permis, sans assurance, et après avoir consommé de l'alcool. Il a été condamné dans la foulée par le tribunal de Guéret.

Guéret : il conduisait ivre, sans permis et sans assurance

Un Creusois de 55 ans qui conduisait ivre a été interpellé ce lundi 8 mars dans la matinée par la police de Guéret. Après analyse, l'homme avait 1,30 gramme d’alcool par litre de sang. Il conduisait également sans permis et sans assurance.

Quatre mois de prison avec sursis

Le conducteur a été jugé dans la foulée par le tribunal de Guéret. Ce mardi 9 mars, il a écopé de quatre mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende. Sa voiture a été confisquée et il a interdiction de passer le permis pendant six mois.