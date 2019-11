Guéret : Ils volent des téléphones et les revendent le lendemain dans le magasin d'à côté

Guéret, France

Ils se font cueillir par les policiers alors qu'ils venaient de revendre leur butin. Deux hommes sont en garde à vue ce mercredi soir à Guéret après le cambriolage du magasin I.C.S, avenue Alexandre Guillon.

Lundi, peu après 6 heures, un homme pénètre dans cette boutique. Il y dérobe cinq téléphones, de marques Iphone et Samsung, dernières générations. Il prend ensuite la fuite en voiture, repérée par les caméras de vidéosurveillance. Les policiers n'ont plus qu'à suivre la trace, et il est identifié : il a 25 ans, et est bien connu des services de police.

Ils revendent les téléphones dans la rue du méfait

Le lendemain, mardi en fin de matinée, la voiture apparaît à nouveau avenue Alexandre Guillon. Un complice de 28 ans se rend chez Happy Cash pour revendre les smarphones, tandis que le cambrioleur patiente dans la voiture. C'est à la sortie que les forces de l'ordre leur tombent dessus.

Au domicile de ces deux hommes, les enquêteurs retrouvent un jeu de fléchette, une imprimante, un globe terrestre, un clic-clac et un meuble en plastique : ces objets ont été dérobés à l'école maternelle Tristan L'Hermite, à la Souterraine.

Ce mercredi soir, les deux suspects sont d'ailleurs entendus par les gendarmes pour le vol dans l'école. Ils seront présentés ce jeudi matin au parquet de Guéret, en vue d'une comparution immédiate dans la journée.