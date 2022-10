Guéret : impressionnantes explosions de bouteilles de gaz

Grosse frayeur ce dimanche 9 octobre, à Guéret. En début d'après-midi, les habitants ont pu voir une grosse colonne de fumée noire juste derrière l'espace André Lejeune. C'est un cabanon accolé à une maison qui a pris feu. Trois grosses explosions ont ensuite été entendues. Selon les forces de l'ordre, ce serait dû à des bouteilles de gaz et d'oxygène qui se trouvaient sous l'appentis.

"C'est un gros gros soulagement"

Quelques minutes après que les pompiers aient maîtrisé le feu, une odeur de gaz persiste dans l'air. Heureusement, plus de peur que de mal pour Olivier, le propriétaire de la maison, dans laquelle habitent sa mère et son compagnon. "C'est un gros, gros soulagement puisqu'on était à l'extérieur. Quand on vous annonce qu'il y a le feu chez vous, vous imaginez le pire, bien sûr. Donc là, c'est plutôt rassurant. L'appentis, il a entièrement brûlé, la façade est noircie et les explosions ont cassé deux fenêtres de la façade. À l'intérieur, il n'y a pas de dégâts. La maison est intacte, heureusement."

Aucune victime n'est à déplorer

Une vingtaine de pompiers ont été rapidement mobilisés**.** Les voisins ont évacué les lieux et un périmètre de sécurité de cent mètres a été installé. "Pour l'instant, l'origine du feu, on ne le connaît pas, explique le Capitaine Rochette, en charge des opérations_. Il y avait des bonbonnes de gaz qui étaient enflammées, qui ont explosé avant notre arrivée. Mais les dégâts étaient trop importants pour connaître l'origine du feu."_

Le couple qui habitait la maison, et leur voisine directe**, sont hébergés chez des proches ce début de semaine,** le temps que les pompiers s'assurent qu'il n'y a plus aucun risque. L'enquête est en cours pour déterminer la cause du départ des flammes.