Un conducteur guérétois a tenté par tous les moyens d'échapper à un contrôle de police. Il s'est d'abord enfui en voiture. Après avoir causé un accident, il a poursuivi sa course à pied. L'homme a finalement été interpellé et sera jugé lundi 7 juin en comparution immédiate au tribunal de Guéret.

Guéret : ivre et sans permis, il multiplie les délits pour tenter d'échapper à un contrôle de police

Un conducteur guérétois a donné du fil à retordre aux forces de l'ordre. Vendredi 4 juin, vers 8h30 du matin, il a refusé de se soumettre à un contrôle de police. Il s'est enfui et a même causé un accident de la circulation.

Une voiture qui passe en trombe au rond-point cacahuète

Ce vendredi matin, une patrouille de police repère une voiture qui roule à vive-allure au niveau du rond-point de la Gasne (dit rond-point cacahuète). Le véhicule fonce sur l'avenue Charles de Gaulle. Les agents décident alors de réaliser un contrôle. Mais au lieu d'obtempérer, le conducteur préfère prendre la fuite.

Afin d'éviter une course-poursuite et un accident, la patrouille suit la voiture à distance et allume la sirène afin d'attirer l'attention des autres usagers de la route. Pendant ce temps, le chauffard tente plusieurs manœuvres pour semer les forces de l'ordre. Au bout de quelques minutes, dans un virage, il perd le contrôle et percute une camionnette qui venait en face. Heureusement personne n'est gravement blessé.

Pas de permis, pas d'assurance, et une d'alcoolémie trop élevée

Le suspect, âgé de 25 ans, s'enfuit alors à pied. Il escalade des grillages et passe par des jardins d'habitation. La police finit quand même par le retrouver derrière l’hôpital. Pendant l'interpellation, l'homme ne se laisse pas faire, mais il finit par être placé en garde à vue.

Après analyse, il s'est avéré que l'homme était ivre. Il roulait sans permis, ni assurance. Il était par ailleurs en récidive pour le délit de fuite et le refus d'obtempérer. Il sera jugé ce lundi 7 juin en comparution immédiate au tribunal de Guéret pour six délits.