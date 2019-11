Guéret : ivre, il perd sa Mercedes au profit des policiers

Un automobiliste de 45 ans a été contrôlé avec plus de deux grammes d'alcool par litre de sang, ce lundi soir à Guéret. Il est condamné à trois mois de prison avec sursis, et sa voiture, une Mercedes Classe B, est attribuée par la justice aux forces de l'ordre.

Cela aura été la fois de trop ! Un automobiliste a été condamné ce mardi à trois mois de prison avec sursis, et sa voiture, une Mercedes B200, a été confisquée et attribuée par la justice à Direction départementale de sécurité publique (DDSP).

Lundi soir, vers 19h, cet homme de 45 ans est au volant de sa voiture, quand il est contrôlé avenue d'Auvergne, à Guéret. Lorsqu'il souffle dans le ballon, les policiers se rendent comptent que le conducteur a largement trop bu : 2,02 grammes d'alcool par litre de sang, c'est plus de quatre fois la limite autorisée !

L'homme est coutumier du fait, il a déjà été condamné à de multiples reprises, et n'a ni permis ni assurance. La justice l'a donc condamné à trois mois de prison avec sursis. Il a aussi l'obligation de se soigner et de chercher un travail. Sa voiture, elle, vient de trouver une place dans le garage du commissariat de Guéret. Si elle n'est pas utilisée, elle sera alors remise au service des domaines, et sera vendue au profit du trésor public.