Guéret : ivre, une mère menace ses enfants avec un couteau

Une maman célibataire de Guéret vient d'être condamnée ce jeudi 27 octobre par le tribunal correctionnel de Guéret. Plus tôt dans la semaine, elle avait menacé ses trois enfants âgés d'une dizaine à une quinzaine d'années avec un couteau. Elle était ivre au moment des faits. Cette quadragénaire écope d'un an de prison avec sursis, trois ans de mise à l'épreuve et obligation de soins.

La famille fera l'objet d'une attention particulière de la part des services sociaux .