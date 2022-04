Guéret : L'hypermarché Leclerc ferme l'accès de son parking les soirs pour éviter les nuisances nocturnes

Crissements de pneus, bruit de moteurs, musique à fond... depuis des années, les riverains du parking de l'hypermarché Leclerc de Guéret n'en peuvent plus de tous ces décibels nocturnes. "C'est les nuits ou les soirs tard. Des jeunes font des courses de voitures, de motos, de mobylettes dans le parking souterrain, avec la musique à fond, des cris. C'est infernal ! témoigne cette voisine. Ca m'est arrivé d'appeler la police à 2 heures du matin parce que je ne dormais toujours pas. Ca m'est aussi arrivé en plein après-midi d'appeler le magasin pour qu'ils envoient des vigiles pour leur demander d'arrêter leur musique à fond parce que les enfants que je garde ne pouvaient pas dormir ou étaient réveillés".

Et le problème n'est pas nouveau. Cette même Guérétoise, ici depuis deux ans, explique que ces nuisances sont récurrentes depuis toutes des années, même si "dernièrement ça s'est calmé. Mais les personnes qui habitaient là avant moi me disaient qu'elles aussi appelaient régulièrement la police". Le dépôt d'une main courante s'est révélé peu efficace. "Les jeunes, quand ils voient les rondes de police, ils coupent la musique et arrêtent de crier, et dès que la ronde est passée, ils recommencent. Et si moi, j'essaye de leur dire quelque chose par ma fenêtre, je me fais insulter" constate-t-elle. "C'est du rodéo, véritablement, témoigne cet autre voisin, octogénaire. Les motos me dérangent, la musique vraiment forte aussi". Un peu plus loin, ce riverain subit un désagrément supplémentaire, "tous les jours, je ramassais des canettes de bière dans mon jardin", en contrebas du parking.

Pour mettre fin à ces nuisances et incivilités, la nouvelle direction de l'hypermarché a entendu les plaignants. Le dialogue s'est enfin instauré et la décision a donc été prise de couper le problème à sa source en empêchant l'accès au parking. Désormais, à compter de ce 19 avril, les trois barrières seront abaissées tous les soirs à partir de 20h (20h30 le vendredi) et les jours où le magasin sera fermé. Le franchissement de ces barrières constituera une violation de propriété privée.

Précisons que le parking sera accessible les dimanches et jours fériés où la pharmacie sera de garde, et les dimanches lorsque la Foire Fouille sera ouverte.