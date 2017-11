Guéret : l'incendie de l'abattoir emporte de nombreux souvenirs

Plusieurs anciens salariés sont venus constater les dégâts au lendemain de l'incendie qui a ravagé l'ancien abattoir de Guéret mercredi soir. Le site était à l'abandon depuis 2007 mais il a vu travailler de nombreux Creusois.

C'est en entendant la nouvelle de l'incendie à la radio que Jean-Claude a décidé de venir : "j'ai travaillé ici pendant 24 ans et ça fait mal au cœur de voir ça", confie cet ancien salarié qui n'a jamais retrouvé d'emploi après le plan social qui a licencié une soixantaine de personnes en 2007, " j'ai 61 ans aujourd'hui, l'âge de la retraite, et encore beaucoup de souvenirs de ce temps là". En un coup d’œil, Jean-Claude identifie les locaux qui ont brûlé : "c'étaient les ateliers de découpage avec les chambres froides et les quais où les semi-remorques se garaient pour récupérer la marchandise... C'était la partie la plus neuve de l'abattoir".

L'ancien abattoir de Guéret au lendemain de l'incendie du 8 novembre 2017 © Radio France - Maxime Tellier

A la place, il y a désormais un grand trou. Le toit s'est effondré et les parois noircies ont plié sous l'effet des flammes ; le feu se serait propagé par les parois isolantes disent les pompiers. Une scène qui désole un autre ancien salarié "j'ai travaillé 28 ans dans cet abattoir", se souvient Daniel, "mais j'ai pris ma retraite en 2005, deux ans avant le plan social... Je me souviens de l'époque où ça tournait bien ici. On exportait partout à l'étranger : l'Italie, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne... J'ai occupé tous les postes ici."

Et le site n'était pas qu'un abattoir, les habitants venaient régulièrement à la boucherie qui était située à l'entrée : "c'était un endroit fréquenté par les Guérétois et les Creusois", se rappelle Daniel, "les restaurateurs, les collectivités et beaucoup de clients venaient se fournir ici... A la grande époque, la bouverie recevait même jusqu'à 600 bovins en même temps."

L'enquête pour déterminer les causes de l'incendie a été confiée au commissariat de Guéret.