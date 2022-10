Guéret : la boutique O'CBD shop fermée, ses gérants sont mis en examen pour trafic de stupéfiants

Si vous passez devant la boutique O'CBD shop de Guéret vous trouverez portes closes. Sur une affichette, on peut lire "Fermeture exceptionnelle. Merci de votre compréhension". Et la porte d'entrée est condamnée par des scellés de la gendarmerie nationale. Cette fermeture jusqu'à nouvelle ordre, fait suite à une enquête ouverte à Aurillac pour trafic de stupéfiants. De source judiciaire on apprend que les deux gérants ont été mis en examen le 20 octobre 2022. Ils auraient vendu de la résine de cannabis ou du CBD qui présente un taux de THC supérieur à ce que la loi autorise. Ils ont été placés le jour même sous contrôle judiciaire. Le site de la société est en maintenance, et toutes les boutiques, dont celle de Guéret ont cessé leur activité.

