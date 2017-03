Guéret : le corps d'un homme mort depuis des mois découvert à son domicile

C'est un voisin que les habitants de l'immeuble n'avaient plus croisé depuis juin 2016. Le corps de ce jeune retraité a été découvert ce vendredi matin dans un studio du centre-ville de Guéret.

Certains avaient bien remarqué la boîte aux lettres qui débordait, d'autres s'étonnaient de ne plus voir ce voisin discret promener son chien mais personne ne s'était vraiment inquiété jusqu'à présent. "C'est quand j'ai vu que le relevé des compteurs d'eau du mois de septembre était toujours sur la porte de l'appartement, non rempli, que j'ai donné l'alerte", raconte un habitant de l'immeuble. Ce vendredi matin, un huissier et un serrurier ont donc forcé la porte et fait la macabre découverte.

"Je pensais qu'il avait déménagé", se désole un voisin

La police, immédiatement prévenue, n'a rien relevé de suspect et un médecin a conclu à une mort naturelle. "Dans ces cas là, on n'ouvre pas d'enquête", explique le procureur de Guéret, Sébastien Farges, qui évoque un corps "en très mauvais état. On ne connait pas la date précise du décès, on sait seulement qu'il est mort depuis plusieurs mois. Son chien a aussi été retrouvé sans vie dans l'appartement". Vendredi soir, aucun proche n'avait encore contacté le parquet pour procéder à l'inhumation.

Dans l'immeuble, la plupart des habitants sont sous le choc, "je pensais qu'il avait déménagé", se désole un voisin, "mais je me rappelle très bien ce monsieur, je ne l'avais plus vu depuis le mois de juin, je suis bouleversé d'apprendre cela". "C'est bien triste de mourir comme cela, c'est abominable", regrette aussi Ginette, "mais comment pouvait-on savoir ? Je ne vivais pas au même étage que lui". Certains voisins décrivent aussi un homme serviable, âgé d'une soixantaine d'années, mais seul et très discret.

Sur son palier, au troisième étage, l'odeur n'a pas alerté les voisins directs, qui étaient absents au moment où ce reportage a été réalisé. "Des personnes qui meurent seules chez elles et dont on découvre le corps plusieurs jours après, cela arrive fréquemment", explique le procureur de Guéret mais ici, c'est le délai extrêmement long entre le décès et la découverte de la dépouille qui rend cette histoire si triste.