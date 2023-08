Creuse : un notaire va régler la succession de Pierre Bardinon, son fils Patrick coupable de recel successoral

Le Tribunal de Grande Instance de Guéret a désigné, ce jeudi 17 août, un notaire, pour s'occuper de la succession de Pierre Bardinon. Il a un an pour présenter son projet d'état liquidatif aux trois enfants, Anne, Jean-François et Patrick.

Le tribunal a aussi reconnu Patrick Bardinon coupable de recel successoral. En 2014, deux ans après le décès de son père, il avait vendu une voiture, une Ferrari rare, une 250 GTO de 1964, plus de 34,6 millions d'euros à un collectionneur taïwanais. Il n'en avait pas fait part à son frère et sa sœur, qui avaient décidé de l'attaquer en justice. S'ensuivront plus de dix ans de procédure.

Une collection estimée entre 175 et 220 millions d'euros

Patrick Bardinon doit donc rembourser la somme récoltée lors de la vente de la voiture mais aussi les pénalités de retard. Pour liquider sa dette, il a demandé à vendre l'intégralité de la collection de voitures. Ce n'est pas le souhait d'Anne et de Jean-François Bardinon, qui préfèrent partager les biens en nature.

Le tribunal a donc décidé que l'héritage serait bien divisé entre les trois frères et sœurs d'ici un an. Un partage qui permettra à Patrick Bardinon, selon le tribunal, de s'acquitter de sa dette grâce à sa part de l'héritage. Et s'il y a litige, le notaire pourra mettre les biens aux enchères. La collection de Ferrari de Pierre Bardinon, créateur du circuit du mas du Clos, décédé en 2012, est estimée entre 175 et 220 millions d'euros. Les trois héritiers peuvent faire appel de ces décisions.