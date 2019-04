Guéret : les horodateurs bientôt remis en service et la fourrière ouverte dans la foulée

Guéret, France

Les horodateurs de Guéret vont bientôt reprendre du service! Si tout va bien, ils devraient être rallumés dans la semaine du 15 avril. Onze des treize parcmètres de la ville avaient en effet été dégradés cet hiver. La municipalité a dû investir 40 000 euros pour remplacer les plus abîmés et réparer les autres.

Non seulement la mairie rétablit le stationnement payant, mais en plus, elle a décidé de lancer la toute nouvelle fourrière de Guéret dans la foulée.

Le retour des horodateurs, un soulagement pour certains commerçants

Le maire de Guéret, Michel Vergnier l'assure: "J'ai été saisi très régulièrement, quasiment tous les jours, par des clients qui ne pouvaient plus stationner et des commerçants qui me confirmaient qu'ils perdaient des clients". L'élu y voit la preuve que le contrôle du stationnement est utile à Guéret. Il estime que sans ça, les automobilistes sont nombreux à stationner toute la journée, voire la semaine, sur la place Bonnyaud, notamment.

La période de gratuité des parcmètres de Guéret pourrait être élargie. © Radio France - Emeline Ferry

Christophe Bailly, le gérant de la maison de la presse de la place Bonnyaud confirme cette version: " On a vu une différence. Il y a beaucoup de voitures ventouses. Je pense que c'est bien de remettre les horodateurs avec la demi-heure gratuite".

Chaque année, les parcmètres de Guéret rapportent 30 000 euros à la ville. Mais Michel Vergnier envisage d'étendre la gratuité. Actuellement la première demi-heure de stationnement ne coûte rien. Il veut proposer au conseil municipal de passer à trois quarts d'heure gratuits.

Première mission de la fourrière : enlever les épaves

La fourrière de Guéret est sur le point d'entrer en fonction elle aussi. Le garage "Lapine" gérera cette fourrière d'une trentaine de places. Il pourra embarquer les véhicules gênants, à commencer par les épaves abandonnées sur les parkings guérétois. La mairie en a déjà recensé une vingtaine, notamment dans le quartier de la gare.

Un véhicule épave devant la gare de Guéret © Radio France - Camille André

La fourrière pourra aussi intervenir dans le cadre des stationnements gênants ou dangereux. "Ça concerne les véhicules sur les trottoirs, devant les garages, dans les carrefours, ou encore ceux qui gênent les manifestations, comme le marché du samedi", explique Michel Vergnier. Le maire se veut rassurant: "Si les gens n'acquittent pas les parcmètres, ils seront seulement verbalisés. La voiture ne sera enlevée par la fourrière que si elle reste longtemps".

Récupérer sa voiture à la fourrière, ça coûte combien?

Si votre voiture est enlevée par la fourrière, il vous faudra payer 119, 5 euros. Si vous n'allez pas la récupérer immédiatement, il faudra rajouter 6,31 euros pour chaque jour passé à la fourrière. A quoi peuvent encore s'ajouter des frais d'immobilisation, d'expertise etc. La fourrière de Guéret se trouve au 4 avenue du Bourbonnais.

Si votre véhicule est en bon état, vous aurez 45 jours pour le récupérer. En revanche, s'il vaut moins de 765 euros, vous devrez le retirer sous 10 jours. Une fois ces délais passés, toutes les voitures qui n'ont pas été réclamées sont vendues ou détruites.

Pour récupérer votre voiture placée à la fourrière, il faudra obligatoirement vous rendre d'abord au commissariat de police, avec votre carte grise. Seul un officier de police judiciaire qui peut vous autoriser à récupérer votre voiture. Vous devrez aussi régler une contravention.