Guéret : les "oubliés" du Ségur de la santé manifestent

Fin mai le gouvernement a annoncé l'élargissement des revalorisations salariales du "Ségur" de la santé, à plus de 90.000 soignants ou auxiliaires de vie. Ce n'est pas assez, ont clamé mardi 15 juin les personnels des établissements concernés, lors d'une manifestation à Guéret.

"On divise des gens qui font le même travail"

"C'est ou tout le monde ou personne", tranche Coralie, aide-soignante dans un établissement privé creusois. Tout comme une cinquantaine de personnes réunies sous le soleil écrasant guérétois, elle a décidé de venir manifester devant la préfecture du département. Nos collègues qui sont moniteurs, éducateurs, eux n'auront rien. Alors qu'on fait le même travail, au quotidien. Dans la même structure, il y aura des différences de salaires phénoménales. On divise des gens qui font le même travail. On fait les mêmes horaires, on fait la même fiche de poste pratiquement et on n'a pas le même salaire parce que moi, je suis aide-soignante et mon collègue aide médico-psychologique ? C'est tout le monde ou personne au bout d'un moment."

"Les femmes de ménage, les lingères, les éduc', les cuisiniers...." Il y a encore du monde, concernés par le Ségur, ajoute Marina, aide médico-psychologique.

Le cortège a défilé dans le centre-ville de Guéret en plein après-midi, malgré la chaleur étouffante. © Radio France - Simon Cardona

Ils espèrent un acte 3

L'acte 1 du "Ségur" de la Santé, a permis une revalorisation salariale aux personnels des hôpitaux et à ceux des Ehpad. L'acte 2, prononcé fin mai, est donc dédié essentiellement à des salariés des établissements accueillant des personnes handicapées ou en "difficulté sociale". Des manifestants, toujours privés de cette revalorisation de salaire espèrent un nouvel élargissement via un acte 3. "Si mon établissement dépendait de l'hôpital, je l'aurais eu cette revalorisation, regrette Raphaël, éducateur spécialisé dans la fonction publique. "Depuis décembre, on dit que ce n'est pas normal que cette prime ne soit pas distribuée à tous les professionnels."

"On ne comprend pas l'obstination de ce gouvernement à vouloir systématiquement exclure des collègues qui travaillent dans les établissements, du personnel qui soigne, qui accompagne", lâche quelques mètres plus loin Laurent Margueritat, secrétaire général de l'union départementale des syndicats CGT (Confédération générale du travail) de la Creuse.

Une inégalité qui risque de poser un problème d'effectif. "Les futurs professionnels iront dans des établissements qui ont eu cette prime", présage Raphaël.

"Parce que sinon, ce serait beaucoup plus simple qu'on démissionne et qu'on parte en Ehpad, complète Jessica. On sait qu'on aura 183 euros de plus sur notre salaire. Sauf qu'on aime notre métier. On a envie de défendre notre boulot, nos collègues et qu'on ne nous oublie pas. Qu'on ne nous oublie plus, surtout !", réclame l'aide-soignante.