Guéret : mis en examen après avoir été arrêté avec de l'héroïne et un couteau à cran d'arrêt

Guéret, France

L'homme interpellé à Guéret lundi avec de l’héroïne est mis en examen ce mercredi après-midi. Il est transporté vers la maison d’arrêt de Limoges, où il doit être placé en détention provisoire. Une information judiciaire doit être ouverte.

Lundi matin, peu après minuit, les policiers sont appelés vers la place du marché, à Guéret : ils ont eu le signalement d'un homme au comportement louche. Ils remarquent cet homme de 28 ans, qui semble cacher quelque chose dans ses poches. Devant les forces de l'ordre, il reconnait sans difficulté être armé : la fouille permet de retrouver un couteau à cran d'arrêt et un poing américain. Les policiers tombent également sur une forte somme d'argent liquide, environ 700 euros, et 13,17 grammes d'héroïne, du "Brown Sugar" sous forme de petites bonbonnes. Il y en a pour plus de 500 euros à la revente.

Consommateur ou revendeur ?

Sur lui aussi, une clef de voiture, sans indication de marque ou de modèle. Après recherche, il s'agit d'un utilitaire Citroën Jumpy, volé avant l'été à Toulouse, et garé non loin de là. Les policiers perquisitionnent le véhicule. A l'intérieur, tout le matériel du parfait revendeur de drogue : un couteau de cuisine et une planche à découper, tous deux positifs au cannabis, des petits sachets en plastique, une balance de précision et même une forme de comptabilité.

L'homme est déjà bien connu des services de police, pour des affaires liées à l'alcool et aux stupéfiants. Il nie le trafic, ne reconnait qu'une consommation personnelle. Pourtant, les tests salivaires prouvent qu'il n'a rien pris. Il assure aussi ne pas avoir volé la voiture, mais l'avoir acheté. Il est mis en examen notamment pour acquisition, détention et transport de stupéfiants, ainsi que pour recel de vol.