Guéret : nez à nez avec son cambrioleur !

C'est le genre de réveil dont on se passerait bien. Un habitant de Guéret a été réveillé à cinq heures du matin par des bruits suspects dans son appartement. Il s'est levé et s'est retrouvé nez à nez avec un cambrioleur. Le voleur tout aussi surpris a pris la fuite. L'alerte a été donné et l'homme a été rapidement interpellé. Il venait de faire main basse sur du matériel informatique, un lecteur de dvd et une console de jeu. Âgé de 35 ans, l'homme sera convoqué par la justice en juin.