Guéret : une opération de police dans les quartiers pour lutter contre les trafics de stupéfiants

Une vingtaine de policiers a été mobilisée mardi soir à Guéret pour une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ces contrôles ont eu lieu dans trois quartiers de la ville, dont le quartier Brésard. Ils n'ont pas été choisis au hasard, explique le commissaire Eric Gigou. "Ceux sont des quartiers où les riverains se sont énormément plein durant le confinement et à juste titre d'incivilités, notamment de tapage diurne et nocturne. Or le trafic de stupefiants ou la consommation peuvent très bien engendrer des incivilités qui sont bien souvent des infractions comme les tapages, les agressions de personnes qui sont quand même rare à Gueret ou alors des injures aux riverains qui rentrent qui sortent de chez eux. Donc cette opération qui s'inscrit dans un contexte national avait pour but de montrer que l'espace public ne doit pas etre occupé par des gens qui troublent leurs voisinnages".

Il ne s'agit pas de faire du chiffre

L'opération a été menée sur la base de requisition du procureur de la république. Les policiers ont contrôlé les identités, ouvert des coffres de voitures. Ils sont aussi rentrés dans les parties communes des immeubles de ces quartiers. Au final, entre 15 à 20 g de cannabis ont été saisis, et une personne a écopé de l'amende forfaitaire délictuelle de 200 euros mise en place depuis le 1er septembre. Cela peut sembler peu mais pour Eric Gigou, "cette opération valait la peine. Elle nous a permis de rassurer les riverains, de leur montrer que nous étions présents".

Sentiment d'insécurité ou réalité ?

Il n'y a pas à Guéret de gros problèmes de trafic de drogue, de l'aveu même d'Eric Gigou. Mais le commissaire tient à rappeler que "c'est une infraction de détenir de la drogue, d'en faire usage, de trafiquer. Nous avons des courriers, des appels. Les gens ressentent cette insécurité et cette insécurité est par endroit réelle. Traverser un groupe de personnes qui peut paraitre agressif, ça peut engendrer un sentiment d'insécurité. Mais lorsque les boites à lettres sont détériorées, lorsque les véhicules sont endommagés, lorsqu'on se fait injurier quand on rentre chez soi, qu'on ne peut plus dormir paisiblement ou ouvrir ses fenêtres parce que les gens font trop de bruit, là ce n'est plus un sentiment c'est une réalité".