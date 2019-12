Guéret : soirée du Nouvel An, gare aux cambriolages !

Guéret, France

Attention si vous comptez quitter votre domicile ce mardi soir pour le réveillon du Nouvel An ! Ces périodes de fêtes sont propices aux cambriolages : pour la seule nuit de Noël, à Guéret, trois maisons ont été visitées. A cela il faut ajouter une tentative sur un commerce de la ville, mais là les voleurs sont repartis bredouille.

Une saison à risques car les cambrioleurs savent que bien souvent, les habitations sont vides, et que les cadeaux reçus sous le sapin sont neufs et peuvent avoir de la valeur. Alors si vous devez vous absenter, quelques règles de sécurité sont à suivre. "D'abord, prévenir les voisins que vous vous en allez", explique la Commandant Xavière Desrozier-Verdu, la numéro 2 du commissariat de Guéret. "Vous avez peut-être aux alentours quelqu'un qui sera susceptible de regarder votre domicile. Bien veiller également à fermer l'ensemble des fenêtres et des portes, c'est un détail mais quelque fois on peut oublier."

Vous pouvez aussi demander à un proche de venir ouvrir et fermer les volets, ou laisser une lumière allumée, pour feindre que l'habitation est occupée. Une solution également, l'Opération Tranquillité Vacances, l'OTV. "C'est effectivement peut-être un peu court, pour la mettre en oeuvre," concède la Commandant Xavière Desrozier-Verdu. "Mais pour les gens qui vont quitter leur domicile pour le Nouvel An et rentrer en fin de semaine, cela peut être intéressant de nous signaler votre départ." Ce mardi soir, la police guérétoise, comme les gendarmes creusois, sera mobilisée pour prévenir les méfaits, mais aussi pour des contrôles d'alcoolémie.