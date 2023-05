Guéret : trois ans et deux mois de prison ferme pour le braqueur de l'épicerie de la gare

Le tribunal correctionnel de Guéret a condamné ce jeudi 4 mai un homme de 43 ans à trois ans et deux mois de prison ferme pour vol avec violence. Le soir du 1er mai, ce Guérétois a menacé avec un pied de biche le gérant de l'épicerie de la gare à Guéret. Il a ensuite pris la fuite avec l'argent de la caisse, environ 600 euros. Il est arrêté le lendemain grâce aux caméras de vidéosurveillance qui ont permis de l'identifier.

Une longue descente aux enfers

A la barre, il reconnait avoir un coté "très auto-destructeur" . Il consomme de la cocaïne depuis son plus jeune âge. Il était marié, il avait des enfants, un emploi et il a progressivement tout perdu. Il a divorcé, une séparation douloureuse, puis il a perdu son travail. Depuis plus d'un an, les condamnations s'enchainent, six au total, pour vols et pour détention de stupéfiants et les dettes s'accumulent. "J'ai agi sur un coup de tête" explique-t-il. "Vous êtes en train de devenir un marginal" lui répond le président. Dans la salle ses parents acquiescent. "Il a de mauvaises fréquentations" affirme sa mère. "Mon fils est dans un engrenage renchérit son père. Il faut le faire soigner".