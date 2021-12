Creuse : un ancien éducateur accusé d'agressions sexuelles par trois jeunes femmes

Le tribunal de Guéret doit trancher une affaire bien délicate : un ancien éducateur, qui travaillait dans un foyer creusois pour enfants placés est accusé d'agression sexuelle par trois jeunes femmes. Les faits se seraient déroulés entre 2016 et 2018. A l'époque, les plaignantes avaient moins de 15 ans et elles vivaient dans cette "maison d'enfants". Le dossier est complexe car il repose uniquement sur des déclarations. L'homme mis en cause nie tout en bloc.

Des faits révélés début 2019

L'homme qui comparaît à la barre a une stature imposante. Il porte de longs cheveux gris, attachés en queue de cheval. Ce quadragénaire a travaillé pendant plus de dix ans dans cette maison d'enfants à caractère social. Durant toute cette période, ses collègues n'ont jamais repéré de comportements inadaptés. Il a par ailleurs un casier judiciaire vierge.

En 2019, c'est un adolescent du foyer qui a dénoncé des gestes déplacés de la part de cet animateur sur plusieurs mineures. Interrogées dans la foulée par les salariés de la structure, trois jeunes filles ont confié avoir subi des caresses sur les fesses. Certaines ont évoqué une dizaine d'épisodes, mais les témoignages sont restés relativement imprécis. Par ailleurs les témoins directs étaient peu nombreux et les rumeurs ont rapidement envahi le foyer.

L'ancien éducateur dénonce un complot d'enfants

L'ancien éducateur (qui a été licencié peu après avoir été mis en cause) martèle : "Je ne me suis jamais permis ce genre de choses". Pour lui, tout ceci est un complot. Il estime que le garçon qui a lancé l'alerte pourrait avoir instrumentalisé les autres enfants pour le faire renvoyer du foyer.

L'adolescent était en effet qualifié de difficile, violent et était un meneur face à ses camarades. Peu avant les dénonciations, l'éducateur l'avait sanctionné, ce qui aurait pu, selon lui, faire naître une rancœur et un désir de vengeance.

"Pourquoi tous ces enfants mentiraient-ils et pendant si longtemps?", l'ont interrogé les juges pendant cette audience : "Je suis perdu, je ne comprends pas cet acharnement", a répondu le prévenu.

Les plaignantes maintiennent leurs accusations

Dans la salle, deux des trois plaignantes étaient présentes. A la barre, elles ont toutes les deux maintenu leurs accusations. "Si j'avais menti, comment ça se fait que j'ai besoin d'une psy aujourd'hui? Comment ça se fait que je n'arrive pas à dormir?", a asséné l'une d'elles.

Le parquet a requis une peine d'un an de prison assortie d'un sursis probatoire de deux ans, avec obligation de soins psychologiques, indemnisation des victimes, interdiction de contact avec les victimes, et interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole avec des mineurs.

La décision du tribunal a été mise en délibéré. Elle sera connue début février.