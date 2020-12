Guéret : un camion est couché en travers des voies sur la nationale 145

La nationale 145 est coupée ce mardi 29 décembre dans le sens La Souterraine-Guéret. Un camion a eu un accident dans la nuit à quelques centaines de mètres de la sortie de l'aire des monts de Guéret. Une déviation est mise en place à hauteur de Saint-Vaury.

Un camion et une remorque en travers des voies

C'est un gros véhicule qui s'est couché sur le flanc : un camion, qui tractait une remorque, remplie de colis. Il s'est mis en travers de la route vers 2h20 du matin. L'ensemble routier empiète sur les deux voies : impossible de le contourner, même pour une petite voiture. Rapidement un bouchon d'une trentaine de poids lourds s'est formé.

Une déviation est mise en place par Saint-Vaury. Il faudra plusieurs heures, peut-être même toute la matinée, pour dégager la route.

Le conducteur, quant à lui, a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital de Guéret. Pour le moment, on ne connait pas la cause de l'accident.