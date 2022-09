Guéret : un Creusois de 57 ans jugé devant la cour d'assises pour viols sur mineur

Un procès pour viols sur mineur s'est ouvert ce lundi 19 septembre devant la cour d'assises de la Creuse. Un homme de 57 ans est accusé d'avoir abusé de la jeune sœur de sa compagne. Les faits se sont déroulés sur plusieurs années. Lors des premières agressions, la victime n'avait que 11 ans. L'accusé a d'abord nié les faits avant de changer de version et affirmer que sa victime était consentante. Il est en détention depuis près de trois ans. Son procès va durer trois jours.

Enceinte de son agresseur

C'est à la mort de son père, que la fillette se rapproche du mari de sa sœur, un agriculteur. Elle a 11 ans et lui 48 ans. "Il était gentil, il m'offrait des cadeaux, il me rassurait, il me disait qu’il me considérait comme sa fille" explique-t-elle d'une voix à peine audible devant la cour. Mais très vite, la relation bascule. L'homme se montre de plus en plus entreprenant, les caresses deviennent des relations sexuelles souvent dans la chambre, parfois dans la bergerie. "Je savais que c'était malsain mais j'étais déconnectée, bloquée physiquement".

A 14 ans, l'adolescente est enceinte, mais elle ne s'en rend compte que quatre mois et demi plus tard. Le test ADN réalisé dans le cadre de l'enquête sera formel, l'enfant est bien celui de son beau-frère. "Vous aviez des sentiments ?" demande la présidente. "Au début non, mais après oui j'étais amoureuse pour la première fois de ma vie" répond la jeune fille qui a aujourd'hui 20 ans.

Des menaces et des insultes

Après l'accouchement, la jeune fille est placée avec son bébé dans un foyer à Domeyrot. C'est là qu'elle va se confier à la responsable de le structure. Elle porte plainte et tente de mettre fin à la relation avec son beau-frère. Alors il la menace, l'insulte et va placarder dans son lycée des photos d'elle, dénudée, prise dans le coffre d'une voiture, en présence de son enfant. Les photographies sont accompagnées d'un message "20 euros la passe", avec son nom et son numéro de téléphone.

Les débats vont durer trois jours. Le verdict est attendu mercredi 21 au soir.