Guéret : un homme condamné à six mois de prison ferme pour violences conjugales

Un Creusois a été condamné à six mois de prison ferme pour violences conjugales par le tribunal correctionnel de Guéret

Un habitant de Royère-de-Vassivière est condamné ce lundi 3 avril à un an de prison dont six mois ferme. Cet homme de 42 ans a agressé sa compagne lors d'une soirée alcoolisée. Sous le coup de la colère il a jeté une assiette dans sa direction. L'homme est un récidiviste. Il a déjà été condamné pour agression sexuelle et à deux reprises pour violences conjugales sous emprise de l'alcool.

Ce lundi 3 avril, le tribunal correctionnel le condamne également à une obligation de soins et de travail. Il a interdiction d'entrer en contact avec sa victime. En détention provisoire depuis le 30 mars, l'homme a été reconduit dans sa cellule après son procès.