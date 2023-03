Guéret : un homme condamné à un an et demi de prison ferme pour trafic de cannabis

Le tribunal correctionnel a condamné un homme de 32 ans à un an et demi de prison ferme pour trafic de cannabis

Trois personnes, deux hommes et une femme viennent d'être condamnées par le tribunal correctionnel de Guéret pour trafic de drogue. Les deux hommes ont été reconnus coupable de vente de cannabis en plein centre de Guéret. La drogue transitait par l'appartement de la jeune femme. Le tribunal a condamné le principal suspect à un an et demi de prison ferme, son complice a écopé d'un an de prison avec sursis et le jeune femme de six mois avec sursis.

Un dispositif de surveillance

L'immeuble où vivait le trio a fait l'objet d'une longue surveillance. Durant plusieurs jours les policiers ont noté les entrées et les sorties des uns et des autres, ils ont pris des dizaines de photos. Mais lors de la perquisition, ils n'ont trouvé que 4 grammes de cannabis. Pas de balance, pas de cellophane, aucun élément qui prouve l'existence d'un trafic. "C'est l'éléphant qui accouche d'une souris" souligne l'une des avocates de la défense tandis que la procureur juge au contraire que "le ménage a été tellement bien fait que l'appartement paraissait presque trop propre". A la barre, un des trafiquants reconnait vendre un peu de drogue pour manger, pour ses filles. "j'ai préféré faire ça plutôt que voler". Le second explique qu'il fume "deux joints par jour" mais qu'il n'a jamais fait de trafic et que son arrestation a été pour lui "un grand étonnement". Le tribunal n'a pas été convaincu. Les deux hommes ont été condamnés pour trafic de drogue et la jeune femme pour complicité.