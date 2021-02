Guéret : un homme interpellé pour des vols dans des voitures

La police de Guéret a interpellé un homme ce jeudi. Il est soupçonné d'avoir commis plusieurs vols dans des voitures, à Guéret, entre 2017 et 2019.

Sur les véhicules forcés par le suspect, la police a retrouvé toutes les traces possibles : ADN et empreintes digitales.

Il prenait tout ce qui traînait. Des papiers, de l'argent liquide. Ce haut-viennois, habitant à Guéret, est soupçonné de vols par effraction dans cinq voitures, et dans un local du conseil départemental. Les faits ont tous été commis à Guéret, et se sont produits entre 2017 et 2019.

Son mode opératoire était simple et classique : il tordait les portières des voitures, en ciblant surtout des petits modèles. La police scientifique l'a retrouvé sans trop de difficultés : ADN, empreintes digitales, tout correspondait.

Déjà connu des services de police pour des vols, et consommation de drogue, l'homme a donc été interpellé jeudi. Il a reconnu tous les faits. Remis en liberté à l'issue de sa garde à vue, il s'expliquera devant un officier de police judiciaire en mai prochain.