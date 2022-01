Guéret : un homme interpellé pour violences à l'encontre de son ex-conjointe

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, un homme a été interpellé par la police à Guéret. Il aurait frappé son ex-conjointe à de multiples reprises et aurait violenté ses enfants d'un an et demi et trois ans. Il a été déféré devant le procureur de la République ce samedi et sera jugé lundi 10 janvier.