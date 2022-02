Guéret : un jeune Creusois condamné à quatre mois de prison avec sursis pour trafic de cannabis

Un Creusois de 18 ans a été condamné vendredi 11 février à quatre mois de prison avec sursis, ainsi qu'à des travaux d'intérêt général. Il a reconnu revendre du cannabis, en plus d'en consommer, dans la ville de Guéret.

Un jeune Creusois de 18 ans a été condamné ce vendredi 11 février à quatre mois de prison pour trafic de cannabis. C'est au hasard d'une patrouille que le jeune homme, totalement inconnu des services de police, a été arrêté lundi 7 février dans le quartier Fayolle.

Lors du contrôle, les policiers découvrent sur lui plus de 100 grammes de cannabis, quelques centaines d'euros et du matériel de revente. Placé en garde à vue pendant quatre jours, il reconnaît vendre de la drogue, en plus d'en consommer.

Il écope également d'une peine de travaux d'intérêt général, ainsi que d'une obligation de soins. Il devra aussi payer les réparations de sa geôle de garde à vue, qu'il a dégradée.