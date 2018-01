Guéret, France

A la barre du tribunal de Guéret, le jeune homme de 21 ans est peu bavard. Tête baissée, main dans les poches, il reconnaît les faits mais a bien du mal à expliquer son geste. De son week-end, il ressort avec un énorme œil au beurre noir.

Une vendetta contre la boîte de nuit

Le 7 janvier dernier, le jeune Guérétois se bat dans la discothèque, la 25e avenue, à Guéret. Le vigile lui confisque son poing américain. Il repart alors chez lui, fabrique un cocktail molotov et veut le jeter contre une fenêtre de la boîte de nuit, sauf que le prévenu se trompe et atteint une société d'ambulances située juste au-dessus.

Le week-end dernier, le jeune homme, très alcoolisé, revient dans la discothèque pour récupérer son poing américain. Il s'emporte une nouvelle fois, profère des menaces et revient armé là de deux cocktails molotov. Les policiers le repèrent et l'interpellent. Il se rebelle et donne un coup de poing à l'un des policiers.

Un acte complètement disproportionné

Pour le président du tribunal, il s'agit d'un acte extrêmement grave. "C'est pour ça que je n'ai pas lancé les deux coktails molotov ce week-end, lâche le jeune homme. Je ne voulais blesser personne". Pour la procureure, il a tout simplement perdu pied.

Le prévenu ne digère toujours pas la séparation de ses parents il y a huit ans. Il boit, en moyenne, vingt bières par jour, avoue avoir consommé du cannabis. Son avocat parle d"un acte de désespoir" mais selon lui, "ce n'est pas un grand délinquant" et "la prison le détruirait psychologiquement".

Le tribunal ne le suit pas et va même plus loin que les réquisitions du parquet. Le jeune homme est condamné à huit mois de prison dont six mois avec sursis, et une obligation de soins. Il devra également indemniser les victimes.