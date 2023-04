Guéret : un jeune homme de 20 ans condamné à un an de prison avec sursis pour violences conjugales

Le tribunal correctionnel de Guéret a condamné ce jeudi 27 avril un jeune Aubussonnais à un an de prison avec sursis. Le jeune homme âgé de 20 ans a été reconnu coupable de violences sur sa compagne, une jeune femme de 21 ans. C'est elle qui a prévenu les gendarmes dimanche après une énième dispute sous fond d'alcool. Lorsqu'ils arrivent, la jeune femme est en état de choc leur bébé de deux mois dans les bras. Elle raconte que son conjoint l'a insulté, frappé, il lui a collé la tête contre le mur avant de saccager l'appartement avec une barre de fer.

Cannabis et alcool

Le jeune homme reconnait être violent. "C'est à cause de l'alcool" explique-t-il. Il boit une à deux bouteilles de whisky ou de vodka par semaine et fume une dizaine de joints par semaine. Depuis deux ans, la violence s'est installée dans le quotidien du couple. Sa compagne a porté plainte. Ils ne devaient plus se voir mais ils reconnaissent être dépendants l'un de l'autre. "C'est un amour toxique" confie-t-elle prostrée à la barre. Ils ont tous les deux peur d'être abandonnés. Elle a grandi sans père, et lui a été très jeune placé en famille d'accueil. Pour la procureure "il est temps de mettre fin à cette dynamique inquiétante". Le jeune homme est condamné à un an de prison avec sursis et il a interdiction de revoir sa compagne durant deux ans.