Guéret : un jeune trafiquant de résine de cannabis condamné à un an de prison

C'est l'aboutissement d'une enquête commencée en janvier 2020. Onze personnes ont été interpellées la semaine dernière entre Guéret et la Souterraine, dans le cadre d'une affaire de trafic de résine de cannabis. L'une d'elle était jugée ce lundi. En état de récidive, elle écope d'un an de prison.

Une des 11 personnes interpellées la semaine dernière dans une affaire de trafic de cannabis comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Guéret. Un jeune homme de 20 ans chez qui les enquêteurs avaient retrouvé 200 grammes de résine de cannabis et plus de 2 000 euros en liquide. Il a reconnu trafiquer, et dors désormais en prison. Il a écopé de 18 mois dont 6 fermes. Mais en état de récidive (avec 2 sursis en cours) , c'est un an qu'il passera derrière les barreaux.