Guéret : un policier rattrape une jeune femme alors qu'elle se jette par la fenêtre

Un policier guéretois a sauvé une jeune femme en la rattrapant alors qu'elle était en train de se jeter par la fenêtre du quatrième étage, vendredi avenue du Poitou à Guéret.

Un policier guéretois a rattrapé une femme au dernier moment. Vendredi dernier, avenue du Poitou, une jeune femme de 21 ans a fait une tentative de suicide. Un voisin l'a aperçue alors qu'elle menaçait de se jeter dans le vide, et a prévenu la police.

Elle était penchée par la fenêtre, les pieds ne touchaient plus le sol" - le policier

Deux policiers sont arrivés très vite sur les lieux, dont Guillaume Du Hommet : "On est monté en courant à l'étage". C'est lui qui a rattrapé la jeune femme. "La porte était ouverte, on est entrés, elle était penchée par la fenêtre, les pieds ne touchaient plus le sol".

"ça va tellement vite, je n'ai pas eu le temps de réfléchir"

J'ai dit à mon collègue : il faut qu'on envoie, il faut qu'on aille très vite" - le policier

Le policier l'a rattrapée au niveau de la ceinture, selon le rapport de police cité par le commissariat de Guéret. La jeune femme a été emmenée à l'hôpital et sa famille est venue la récupérer.

"Je suis très content d'avoir évité à cette jeune fille une fin tragique", explique le policier, "d'autant qu'à 21 ans on a la vie devant soi. Mais ça fait partie des choses qu'on doit faire en tant que policier".