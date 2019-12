Guéret : un trentenaire interpellé, soupçonné d'avoir frappé sa mère

Guéret, France

Les policiers de Guéret ont interpellé un homme de 38 ans, soupçonné d'avoir violenté sa maman, dimanche 1er décembre. Ce sont les voisins de la septuagénaire qui ont alerté les forces de l'ordre. Ils auraient entendu la vieille dame de 72 ans appeler à l'aide en prononçant ces mots " Au secours, il va me tuer".

Il avait bu deux bouteilles d'alcool

Lorsque les enquêteurs sont arrivés, l'homme était alcoolisé. A priori, il avait bu une bouteille de Whisky et une bouteille de vin. La maman présentait des contusions au visage et à la tête. Elle a refusé de consulter un médecin et ne souhaite pas déposer plainte.

Son fils vit avec elle et est placé sous tutelle.

La police est déjà intervenue 7 fois dans cette famille cette année

Pourtant, les enquêteurs soupçonnent des violences régulières de la part du trentenaire. Ils étaient déjà intervenus 7 fois depuis le début de l'année 2019.

Le suspect a été placé en garde à vue. Ce mardi 3 décembre, il a été relâché et a reçu une convocation devant le tribunal de Guéret. Il devrait comparaître prochainement.