Guéret : une automobiliste ivre insulte les policiers lors de son arrestation

Boire ou conduire, elle n'a visiblement pas choisi ! Dimanche 13 novembre, les policiers arrêtent une automobiliste rue de Verdum qui conduit bizarrement. Elle donne des coups de volant à droite et à gauche, sa voiture zigzague sur la chaussée. La Guérétoise de 35 ans est ivre. Elle insulte copieusement les policiers et refuse de souffler dans l'éthylomètre. Les policiers vont le lui demander à sept reprises, sans résultat. La jeune femme est placée en garde à vue. Au commissariat, elle reconnait les faits mais pas les insultes. Poursuivie pour outrage, refus de se soumettre aux vérifications et conduite en état d'ivresse, elle devra s'expliquer devant la justice le 27 janvier.

