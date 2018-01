Guéret, France

Plusieurs riverains de la boite de nuit "La 25e avenue", à Guéret ont porté plainte pour dégradations volontaires de biens d'autrui. Neuf voitures ont été vandalisées ce week-end sur le parking de leur copropriété, située juste derrière la discothèque.

Une dizaine de voitures ont été vandalisées ce week-end sur le parking derrière la discothèque de Guéret, un objet enflammé projeté contre une fenêtre. Plusieurs riverains ont porté plainte. https://t.co/5ZxRP79hkrpic.twitter.com/i8JSC1Bp5k — France Bleu Creuse (@FBCreuse) January 9, 2018

Depuis la réouverture du club il y a un an, les riverains subissent les jets de bouteilles dans les jardins, les odeurs d'urine et le verre cassé par terre. Mais cette fois, un pas de plus a été franchi. "On a vu des vitres cassées, et énormément de bouteilles de verre partout par terre et à l'intérieur des habitacles. Ils jettent des bouteilles sur les voitures", affirme Vincent, directeur d'une société d'ambulances installée dans le même bâtiment que la discothèque, et qui gare ses véhicules sur le parking.

J'ai parlé avec le directeur de la discothèque, il me disait que ce sont sans doute des gens qui sont refusés à l'entrée et qui se vengent derrière"

La deuxième série de dégradations en deux mois

Les vandales ont aussi endommagé une porte de garage, qui coûte 7 000 euros à remplacer. Vincent montre aussi du doigt des traces de brûlé sur une fenêtre de l'entreprise : "C'est un objet incendiaire qui a été projeté, ça a fondu la fenêtre. Et puis, il y a une conduite de gaz juste en-dessous, c'est très dangereux".

Il y a à peu près deux mois déjà, quatre ou cinq véhicules avaient vu leurs vitres massacrées"

Au moins cinq riverains ont porté plainte pour dégradations, selon Vincent, qui a lui-même déposé deux plaintes ce mardi. Jean-François Tixier dirige Mondial Pare-Brise, un réparateur de vitres auto au pied du parking : "Soit on va fermer le parking avec une clôture, soit demander une surveillance physique ou par vidéosurveillance".

La discothèque ne veut pas payer seule l'installation des caméras de surveillance. Les autres entreprises copropriétaires du parking vont devoir participer, ce qui va engendrer des coûts supplémentaires. La police de Guéret a ouvert une enquête, mais en l'absence d'images de vidéosurveillance, elle aura du mal à trouver les coupables.