Guéret : une femme de 67 ans poursuivie pour non assistance à personne en danger

Une Guérétoise de 67 ans est poursuivie pour non assistance à personne en danger

L'horreur s'est invitée à la barre du tribunal correctionnel de Guéret. Une femme de femme de 67 ans vient de comparaitre pour non assistance à personne en danger. Son mari est mort en avril 2021 après quatre mois d'une longue descente aux enfers. Lorsque les secours ont été prévenus, il était trop tard. L'homme âgé de 72 ans est mort deux jours après son admission à l’hôpital.

Délibéré en avril

C'est un homme assoiffé, affamé et couvert d’excréments qu'on découvert les secours lorsqu'ils ont été appelés au domicile de ce couple à Guéret. "Sa peau partait avec ses vêtements, son corps était recouvert d'escarres". Le médecin qui s'est occupé de lui confiera n'avoir jamais vu ça en trente ans de carrière. A la barre du tribunal, sa veuve n'a pas d'explication. Elle dit "ne pas s'être rendue compte, qu'elle a fait tout ça qu'elle a pu". Et lorsque le président lui demande pourquoi elle n'a pas demandé de l'aide, elle baisse la tête et répond qu'elle ne sait pas. La procureure a requis sept mois de prison avec sursis. Le tribunal rendra son délibéré le 6 avril.