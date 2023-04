Guerre des taxis à Avignon : relaxe après l'incendie de deux véhicules

La guerre des taxis d'Avignon se termine par la relaxe de deux chauffeurs de taxis. Ils étaient accusés d'avoir mis le feu aux voitures de deux chauffeurs de taxis d'une société rivale en juin 2015 à Morières les Avignon et à Villeneuve les Avignon. Après 8 ans d'enquête et de procédure, le tribunal a finalement relaxé hier les 2 accusés.

Western entre taxis à Avignon

La situation est apaisée aujourd'hui mais il y a 8 ans, on était en plein "western" comme l'a dit un avocat à l'audience. L'ambiance était très tendue entre les taxis en 2015 : guerre commerciale sur les licences avec des procédures en justice mais aussi altercations, menaces et parfois échanges de coups entre les chauffeurs de deux sociétés. En juin 2015, la Mercedes du président d'une société avait été incendiée dans son lotissement privé à Morière-les-Avignon puis une semaine plus tard autre incendie à Villeneuve-les-Avignon, le taxi du vice-président avait brûlé.

L'enquête avait accusé deux chauffeurs de taxis de 41 et 42 ans. L'un s'était battu avec le président de l'autre société mais l'instruction avait dans un premier temps estimé qu'il n'y avait non-lieu par manque d'éléments à charge contre eux. Finalement la cour d'appel imposera un procès. A l'audience en février 2023, les deux chauffeurs accusés ont bien admis des différents mais toujours niés les incendies. Le tribunal les a relaxés. Ils sont toujours chauffeurs de taxis à Avignon. L'époque du western est terminée. Les avocats des taxis incendiés espère que le parquet fera appel.