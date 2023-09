Guerre des trafiquants de drogue à Marseille : Gérald Darmanin pointe la responsabilité des consommateurs

Comment mettre fin à la spirale de la violence à Marseille ? En déplacement à Marseille ce mardi, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin sur France Bleu Provence a d'abord pointé du doigt les consommateurs de drogue : cannabis et cocaïne : "Si il n'y avait pas de consommateur, si il n'y avait pas des gens qui fument du cannabis, (ils ne sont que moins de 10% de la population française), si il n'y avait pas de gens qui prennent de la cocaïne il n'y aurait pas de point de deal, il n'y aurait pas de règlement de compte". Pour cela le ministre promet des moyens supplémentaires mais il appelle aussi les citoyens "à arrêter de consommer".

Le ministre qui assure également qu'il y a déjà eu 40% des points de deal supprimés dans les Bouches-du-Rhône même si d'autres ont vu le jour. D'après lui certains quartiers redeviennent tranquilles, il cite une partie de la Paternelle (une partie), une partie des quartiers nord dit-il, des quartiers sud qui étaient gangrénés par la drogue : "Nous allons sortir la poussière sous le tapis et effectivement sous le tapis c'est pas très beau".

Des renforts de policiers à Marseille pour la venue du Pape et la coupe du monde de rugby

Sur France Bleu Provence, le ministre de l'intérieur est aussi revenu sur les moyens déployés à Marseille pour les deux événements majeurs de ce mois de septembre : la venue du Pape et la coupe du monde de rugby. Entre 4.000 et 5.000 policiers et gendarmes mobilisés mais aussi un millier d'agents de sécurité privée : "autour de 6.000 personnes qui vont assurer la sécurité à Marseille" promet de le ministre.

Le Pape est attendu le 23 septembre notamment pour une déambulation sur le Prado dans sa papamobile avant de célébrer une grande messe dans le stade Vélodrome. Et Marseille accueille au total 6 matchs de la coupe du monde de rugby dont France / Namibie le 21 septembre.

