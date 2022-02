Guerre en Ukraine : 250 chasseurs alpins d'Annecy vont partir en Roumanie

L'heure est aux derniers préparatifs au 27e Bataillon des chasseurs alpins d'Annecy à Cran-Gevrier en Haute-Savoie. Dans moins de 48 heures, 250 soldats vont partir en Roumanie. Une opération décidée par le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhard : "L'Otan a décidé de renforcer sa présence, d'envoyer un signe très clair de solidarité stratégique, de positionner des forces en Roumanie." Au total, 500 soldats français vont prendre la direction de l'Europe de l'Est.

Présence de militaires français en Estonie

"On va déployer environ 500 hommes, avec des véhicules blindés, des engins de combat, pour apporter un soutien à la Roumanie (pays limitrophe de l'Ukraine)", explique le général Thierry Burkhard. Par ailleurs, la présence militaire française au sein de l'Otan en Estonie, pays frontalier de la Russie, va être prolongée au-delà de la relève prévue en mars, a indiqué le chef d'état-major. "Au titre de la situation que connaît aujourd'hui l'Otan, et la situation de crise et la situation de guerre en Ukraine, il a été décidé de maintenir notre dispositif", a expliqué le général Burkhard.