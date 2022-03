Guerre en Ukraine : Aix-les-Bains s'apprête à accueillir une vingtaine de réfugiés

26.000 Ukrainiens sont désormais réfugiés en France, selon le ministère de l’Intérieur. En Haute-Savoie, plus de 300 personnes sont déjà arrivées et une vingtaine d’autres qui fuient les combats en Ukraine sont attendues au tout début du mois d'avril à Aix-les-Bains.

Chaque jour la Savoie et la Haute-Savoie accueille des réfugiés qui fuient les combats en Ukraine. 26.000 personnes sont désormais réfugiées en France, selon le ministère de l’Intérieur. Combien en Pays de Savoie ? 70 personnes sont arrivées à Chamonix et une vingtaine d’autres réfugiés qui fuient les combats en Ukraine sont attendues au tout début du mois d'avril à Aix-les-Bains, "si bien sûr les circonstances le permettent", souligne de maire de la cité thermale Renaud Beretti.

D’autres réfugiés sont déjà arrivés par leurs propres moyens, après une très longue traversée de l’Europe de l’Est. Combien ? "Difficile à dire, il y a des arrivées tous les jours. J''ai encore croisé une jeune femme avec sa fille vendredi. Je dirais qu’il y a plusieurs dizaines de personnes arrivées sur l'agglomération à Aix-les-Bains, Grésy-sur-Aix et Méry". Le maire d’Aix-les-Bains et président de l’agglomération Grand Lac souligne la très grande générosité et l'hospitalité des habitants mobilisés soit pour héberger, soit pour la collecte.

"Nous avons collecté 140 m3 uniquement de produits de première nécessité. Je ne parle pas de nourriture ou de couvertures puisqu'on a vraiment demandé ces produits de première nécessité qui ont été acheminés dans le hangar de la Protection civile (NDRL à Chamnord) dont je voudrais saluer l'exemplarité. C'est une douzaine de bénévoles qui conditionnent traduit en ukrainien avec un départ aujourd'hui ou demain, deux poids lourds direction Strasbourg, puis Lublin en Pologne, et ensuite en acheminement au plus près des populations concernées". L’hôpital d’Aix-les-Bains a également donné des médicaments, des bandages pour les blessés.

Un convoi de 20 camions pour la Pologne

La protection civile de Savoie monte en puissance pour acheminer tous ces dons en Ukraine. Une douzaine de bénévoles sont à pied d'œuvre dans l'entrepôt de la zone des landiers à Chambéry pour préparer les convois de marchandises. Chaque semaine, un camion part pour Strasbourg où sont regroupés toutes les collectes. De là, un convoi d'une vingtaine de semi remorques partira ce jeudi à destination de la Pologne. L'objectif est de doubler les envois hebdomadaires, avec des dons de plus en plus ciblés.