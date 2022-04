Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la situation à Boutcha, où plusieurs centaines de civils sont morts

Au moins 410 civils ont été retrouvés morts dans la région de Kiev et notamment à Boutcha, après le retrait des troupes russes de la région, ce week-end, plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine.

La découverte à Boutcha ce week-end, après le retrait des troupes russes, de centaines de cadavres de civils Ukrainiens, marque un point d'orgue dans l'horreur de la guerre en Ukraine. Les images des corps jonchant les rues de la ville, dans les médias et sur les réseaux sociaux, ont révulsé nombre de chefs d'Etat occidentaux qui demandent de nouvelles sanctions pour faire cesser les massacres.

La découverte de l'horreur

Le 26 mars, Moscou annonce vouloir concentrer ses efforts sur l'Est de l'Ukraine, et abandonne peu à peu ses positions ailleurs dans le pays. La région de Kiev est "libérée" la samedi 2 avril, indique Kiev. Mais après le retrait des troupes russes, les forces ukrainiennes ne découvrent ruines et massacres. A Boutcha en particulier, à 37 km au nord-ouest de la capitale, des corps éparpillés jonchent les rues. Beaucoup de corps. Certains avec les mains attachées dans le dos, d'autres à cheval sur leur vélo renversé, fauchés en pleine course, d'autres encore un sac de courses à la main. Ce sont des civils, les yeux ouverts face au ciel gris, d'autres le visage contre le goudron.

D'après les témoignages des habitants, tous ces hommes ont été tués par les soldats russes avant leur départ. "Toutes ces personnes ont été abattues, tuées d'une balle à l'arrière de la tête", affirme le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk. Leur corps en décomposition indique qu'ils sont là depuis des jours, voire des semaines. Dans un premier temps, le maire indique que plus de 300 habitants ont été tués et enterrés sommairement dans une fosse commune située près d'une des églises de la ville. Mais ils sont "beaucoup plus" estime Anatoli Kushnirchuk, aumônier et en charge de l’inhumation des corps. "Nous n’arrivons même plus à les compter", se désole-t-il. Le lendemain, 57 nouveaux corps sont ainsi retrouvés dans une autre fosse commune.

Quelques heures plus tard, un premier décompte macabre est communiqué par le parquet ukrainien chargé d'enquêter sur les possibles crimes de guerre russes : 410 corps ont été retrouvés dans la région de Kiev au départ des troupes russe. La procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova laisse entendre qu'il y a sans doute beaucoup d'autres cadavres pas encore été récupérés.

Lundi, le maire de Boutcha évoque désormais "le nombre de morts à 350, tous des civils". "290 corps jonchaient les rues et les fosses communes" mais les autorités n'ont pas encore pu recenser l'ensemble des victimes déjà enterrées, précise Anatoliy Fedoruk. "Dans les quartiers où se situait l'armée russe, il y avait dans les caves des jeunes hommes, entre 20 et 30 ans, dont les corps avaient des traces de torture" raconte-t-il. En effet, ce lundi, les corps de cinq hommes avec les mains liées sont retrouvés dans une cave. "L'attitude des troupes russes en Ukraine, c'est une chasse à l'homme", dénonce l'élu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend sur place.

► Attention, certaines images peuvent choquer.

D'autres exactions, viols, pillages et exécutions sommaires

Les exactions commises par les troupes russes ne se sont pas limitées à Boutcha. Dans un communiqué publié dimanche, l'organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch a dénoncé des exactions contre des civils assimilables à des "crimes de guerre" de la part de soldats russes dans les régions de Tchernihiv, Kharkiv et Kiev.

HRW dit avoir documenté plusieurs cas de "violations des lois de la guerre", citant celui d'une femme violée à plusieurs reprises et battue par un soldat russe, les exécutions sommaires de sept hommes, "d'autres cas de violence" et "menaces à l'encontre de civils", ainsi que des pillages.

Les premières réactions, le choc

Dès dimanche matin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba dénonce un "massacre délibéré". Selon lui, "les Russes veulent éliminer autant d'Ukrainiens qu'ils le peuvent". Peu après, le président ukrainien n'a pas peur des mots et accuse l'armée russe d'avoir commis un "génocide" dans les villes qu'elle a occupées.

Tour à tour, Washington, Paris, Berlin, Rome, Madrid ou Londres dénoncent les "atrocités", voire les _"crimes de guerre"_. La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss est l'une des premières à réagir, "horrifiée par les atrocités à Boutcha et d'autres villes", elle réclame immédiatement une "enquête pour crimes de guerre". Puis le président du Conseil européen, Charles Michel, qui accuse l'armée russe d'avoir commis des "atrocités" et se dit "choqué par les images obsédantes".

Berlin dénonce "un terrible crime de guerre" à Boutcha, et dit vouloir plus de sanctions contre la Russie. La France elle aussi condamne les "exactions massives" commises par l'armée russe et évoque des "crimes de guerre". "Les autorités russes devront répondre de ces crimes", affirme Emmanuel Macron, selon qui ces images sont "insoutenables". Le président français réclame de nouvelles sanctions vis-à-vis de la Russie.

Pour le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, ces images sont "un coup de poing à l'estomac" et souhaite que leurs responsables "rendent des comptes". L'Otan dénonce des actes "horribles" et "absolument inacceptables". "Choqué", le chef de l'ONU Antonio Guterres réclame une "enquête indépendante". Enfin, lundi, le président américain Joe Biden a déclaré vouloir un _"procès pour crimes de guerre"_.

Moscou dément et dénonce une mise en scène

Dès dimanche, le ministère russe de la Défense nie avoir tué des civils à Boutcha. Moscou accuse les autorités ukrainiennes de se livrer à une "provocation" en diffusant des images de corps de civils. Selon le Kremlin, ces images sont une fabrication de l'Ukraine. "Pendant la période au cours de laquelle cette localité était sous le contrôle des forces armées russes, pas un seul résident local n'a souffert d'actions violentes", a déclaré le ministère. Il a affirmé que les images de cadavres dans les rues de la ville étaient "une nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux." Le ministère russe des Affaires étrangères affirme ensuite que les images avaient été "commandées" par les Etats-Unis dans le cadre d'un complot visant à accuser la Russie.

La Russie va même jusqu'à demander à l'Organisation des nations unies de réunir son Conseil de sécurité pour débattre de ces accusations. "À la lumière de la provocation flagrante de radicaux ukrainiens à Boutcha, la Russie a demandé qu'une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu soit convoquée", a déclaré Dmitri Polanski, premier vice-représentant permanent russe à l'Onu. Le Kremlin dit rejeter "catégoriquement" toutes les accusations.

De nouvelles sanctions réclamées

Dans la foulée de ces massacres, l'UE a indiqué ce lundi discuter en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l'Allemagne.

Berlin et Paris ont toutes deux décidé d'expulser plusieurs dizaines de diplomates russes de leur pays. La cheffe de la diplomatie allemande a souligné que ces employés de l'ambassade de Russie constituaient "une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection chez nous". Selon le Quai d'Orsay, qui précise que "cette action s'inscrit dans une démarche européenne", les activités des diplomates visés par ces mesures sont contraires aux intérêts de sécurité de la France. Par ailleurs, l'ambassadeur de Russie en France sera convoqué mardi au ministère des Affaires étrangères, a appris franceinfo lundi soir de sources diplomatiques.

Les Etats-Unis vont tenter d'obtenir la "suspension" de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, a également annoncé l'ambassadrice américaine aux Nations unies. La Maison Blanche a affirmé que de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie seraient prises "cette semaine".

Quid des négociations ?

Quel sera l'impact de Boutcha cette semaine sur les pourparlers russo-ukrainiens, déjà difficiles ? Volodymyr Zelensky a déclaré lundi qu'il était devenu plus difficile pour l'Ukraine de négocier avec la Russie à mesure qu'elle prend connaissance des atrocités commises par les forces russes sur son territoire. "Ce sont des crimes de guerre et ils seront reconnus dans le monde comme un génocide", a dit le président ukrainien à la télévision nationale lors d'un déplacement à Boutcha. "Il est très difficile de discuter quand on voit ce qu'ils ont fait ici", a ajouté le président Zelensky, vêtu d'un gilet pare-balles et entouré de militaires. "Nous avons connaissance de milliers de personnes tuées et torturées, avec des membres arrachés, de femmes violées et d'enfants assassinés".

La veille, Volodymyr Zelensky avait pourtant réitéré qu'il était prêt à dialoguer avec son homologue russe Vladimir Poutine. "Après tout ce qui a été fait, il est difficile d'imaginer que nous pouvons encore avoir des négociations avec la Russie. Mais ça, c'est sur un plan personnel en tant que président, j'ai le devoir de le faire, a-t-il expliqué. Il n'y a pas d'autre issue que le dialogue, si vous ne voulez pas des centaines de milliers et des millions de morts". Mais il a estimé qu'un sommet avec le président Poutine ne pouvait intervenir qu'après un "cessez-le-feu". "Je ne peux pas avoir une rencontre tant qu'ils bombardent", a-t-il martelé.