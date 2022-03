Guerre en Ukraine : ce Breton à la retraite aide une jeune Ukrainienne à trouver un emploi

Comment intégrer au mieux les familles de réfugiés ukrainiens en Bretagne ? Après le temps de la scolarisation des enfants, certaines ukrainiennes cherchent désormais un emploi. A Bourg-des-Comptes, au sud de Laillé (Ille-et-Vilaine), Victoria, sa sœur, et ses neveux de 2 et 4 ans sont arrivés de l'ouest de l'Ukraine, accueillis par Philippe de Carville dans la ferme du Boschet.

Victoria, qui apprend le français, communique grâce à son téléphone

Gérard Lautrete, un ami, s'est mobilisé pour trouver un travail pour Victoria. "Elles sont prêtes à prendre n'importe quel emploi parce qu'elles veulent travailler. C'est déjà dur psychologiquement, le papa est resté là-bas, donc c'est pour les occuper, mais aussi pour avoir quelques revenus. Il faut qu'elle s'assume", explique ce retraité breton.

Parmi les chefs d'entreprises consultés, Yann Burgeot, à la tête de la société Théard, une entreprise d'équipements industriels. © Radio France - Maxime Glorieux

En une journée, Gérard et Victoria ont enchaîné une vingtaine de rendez-vous avec des chefs d'entreprise des environs. Après s'être occupé des démarches directement en préfecture, le retraité a identifié des entreprises avec lesquelles il était déjà en contact. Mais les postes se font rares. "Nous n'avons pas forcément "à l'instant T" de poste à proposer, mais dans cette période, nous avons par moment de très importants pics d'activité", tient à rassurer le patron d'une entreprise d'équipements industriels à Bourg-des-Comptes.

On pourrait trouver un contrat à temps partiel entre tous les commerçants, par exemple.

En face de lui, Victoria tient dans sa main son téléphone portable. Si la jeune Ukrainienne parle très mal anglais, elle peut communiquer grâce à une application de traduction. Elle a déjà commencé à étudier le français."Vous savez vous servir d'un PC et vous savez ce qu'est un tableau Excel ?", lui demande le chef d'entreprise. "Je suis économiste programmeur de formation", répond Victoria, par le biais de la voix française du traducteur sur son téléphone.

Même impasse dans un magasin de sport à Guichen. Le directeur du groupe propose un stage. "Il lui faut des revenus, les stages ne sont pas rémunérés...", lui rappelle Gérard. "On pourrait trouver un contrat à temps partiel entre tous les commerçants, par exemple", propose alors le directeur.

A la recherche d'une voiture et d'un logement

Plus tard, Gérard et Victoria ont rendez-vous chez une fleuriste, dans le centre-ville de Bourg-des-Comptes. Tous les postes sont déjà pris mais, surtout, le profil de Victoria ne correspond pas. "Les clients recherchent de l'expérience, la qualité et le service", glisse la fleuriste. Après cette journée de recherche, Victoria décroche finalement un CDI dans un supermarché, pour du rayonnage, tôt le matin, ainsi qu'au rayon crèmerie. Gérard recherche désormais une voiture d'occasion et un logement, pour qu'elle puisse être pleine autonome.