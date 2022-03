Guerre en Ukraine : dans les Landes, la terre n'est pas propice à la culture du blé

La guerre en Ukraine fait craindre une pénurie étant donné que la Russie et l'Ukraine sont considérés comme les "greniers à blé du monde". La question se pose de savoir s'il est possible d'en produire plus chez nous, dans les Landes. Mais notre climat océanique ne favorise pas cette culture.