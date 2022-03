Guerre en Ukraine : de l'Yonne à la frontière ukrainienne, une icaunaise part acheminer des dons collectés

Sur la carte, il est indiqué un trajet de 1 937 kilomètres par la route pour relier Toucy à la ville polonaise de Przemyśl située à la frontière ukrainienne. Il faudra environ 18 heures de route à Sonia Marquez, icaunaise de 40 ans. Passer par l'Allemagne, la Tchéquie avant d'arriver aux confins orientaux de la Pologne, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. La ville de Przemyśl est la portée d'entrée vers l'Union européenne pour des dizaines de milliers d'Ukrainiens fuyant l'invasion russe après des jours de périples dans des trains bondés, sur des routes embouteillées. "Rejoindre cette ville, c'est notre objectif mais peut-être que d'ici quelques jours, on ne pourra plus aller si proche de la frontière, il faudra voir", explique Sonia Marquez. Le périple imaginé par la patronne des ambulances Urgence Santé Assistance à Toucy est très théorique.

Depuis samedi dernier, elle et son équipe ont lancé un appel pour collecter des médicaments et du matériel médical pour les soldats et les "résistants" ukrainiens. "Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'abord porter secours à ceux qui sont au front. Et ensuite, aux civils, les enfants et les nourrissons. On n'oublie pas aussi la nourriture pour les animaux car les Ukrainiens ont fui avec leur chien ou leur chat", explique celle qui a une formation en médecine de guerre. Les dons affluent de partout, des maisons de retraites aux alentours, des vétérinaires, et des icaunais qui apportent des biberons, des couches ou encore des vêtements chauds pour les enfants. Une générosité qui surprend Sonia Marquez : "Les gens se sentent très proche de cet évènement et du coup c'est assez incroyable, on a recueilli et on continu de recueillir des dons. Tout est allé très vite, les gens ont vraiment compris l'urgence".

"Les secours c'est maintenant, pas dans dix ans"

Et l'urgence, c'est de partir ce mercredi 2 mars confie l'ambulancière. Un aller-retour en Pologne avant un autre convoi d'ici une dizaine de jours. "Faire de la route, c'est quelque chose qui nous fait pas peur, on a l'habitude". De toute façon selon Sonia, la situation est "plus qu'urgente, on a déjà perdu une semaine. Il ne faut pas trainer, les gens ont besoin de tout ça, il faut faire vite".

Vous pouvez donc continuer à apporter des dons sur le site de sa société d'ambulances Urgence Santé Assistance à Toucy.