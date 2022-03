Guerre en Ukraine : déjà 300 propositions d'hébergement en Mayenne pour des réfugiés

En Mayenne, 300 propositions d'hébergement chez des particuliers ou dans des collectivités locales sont déjà recensées par les services de la préfecture. Cela représente un tiers des possibilités d'accueil dans toute la région Pays de la Loire.

L'hospitalité mayennaise

"Sur les cinq départements de la région, la Mayenne, qui représente 8 % de la population ligérienne, comptabilise à elle seule 30 % des offres d'hébergement", précise Serge Milon, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations à la préfecture. "Quand on ne connaît pas la Mayenne, on peut être surpris de voir cette générosité, ajoute-t-il. Mais, ça ne surprend pas quand on connaît l'hospitalité des Mayennais."

Au total, 900 propositions d'hébergement ont été retenues dans la région Pays de la Loire.